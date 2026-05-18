جامعة الزيتونة الأردنية تحرز بطولة كرة القدم السداسية للجالية السعودية في الجامعات الأردنية

خبرني - برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، حقق فريق طلبة الجالية السعودية في جامعة الزيتونة الأردنية إنجازاً رياضياً مميزاً بتتويجه بطلاً لبطولة كرة القدم السداسية لطلبة الجاليات السعودية في الجامعات الأردنية، والتي نظّمتها الملحقية الثقافية السعودية بالتعاون مع جامعة عمان العربية، وبإشراف من عمادة شؤون الطلبة / شعبة الطلبة الوافدين في الجامعة.

وأقيمت المباراة النهائية يوم السبت الموافق 16/5/2026، وجمعت فريق طلبة الجالية السعودية في جامعة الزيتونة الأردنية مع فريق طلبة الجالية السعودية في جامعة الشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء أداءً رياضياً حماسياً ومنافسة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز فريق جامعة الزيتونة الأردنية بنتيجة (2-1)، ليتوج بطلاً للبطولة.

وفي ختام البطولة، تفضل سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود بتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة، بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، ورئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية الدكتور عمر مشهور الجازي، ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان، ورئيسة جامعة الشرق الأوسط الدكتورة سلام المحادين، وعميد شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور منير العفيشات، وعميد شؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط الدكتور حازم النسور.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على حرص جامعة الزيتونة الأردنية على دعم الأنشطة الرياضية والطلابية، وتعزيز مشاركة الطلبة الوافدين في مختلف الفعاليات التي تسهم في تنمية روح التعاون والتنافس الإيجابي، بما يعكس البيئة الجامعية الداعمة للإبداع والتميّز الطلابي.