رسمياً.. الريال يعلن رحيل قائده

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي رحيل قائد الفريق داني كارفاخال. وقدم النادي، في بيان عبر موقعه، الشكر للاعب، مذكراً بإنجازاته.

وقال النادي: "يُعد كارفاخال أحد اللاعبين الخمسة في تاريخ كرة القدم الذين تُوّجوا بـ 6 كؤوس أوروبية (دوري أبطال أوروبا)، وكان جزءاً من فريق عاش واحدة من أزهى الفترات وأكثرها بريقاً في تاريخنا".

وأضاف: "انضم كارفاخال إلى ريال مدريد في عام 2002، ومثّل قميصنا على مدار 23 موسماً: 10 مواسم في الأكاديمية (الكانتيرا) و13 موسماً مع الفريق الأول، وحقق معه 27 لقباً:

- 6 كؤوس دوري ابطال اوروبا.

- 6 كؤوس عالم للأندية.

- 5 كؤوس سوبر أوروبي.

- 4 ألقاب في الدوري الإسباني (لا ليغا).

- كأسا ملك إسبانيا.

- 4 كؤوس سوبر إسباني".

وخاض كارفاخال 450 مباراة مع الملكي، سجل خلالها 14 هدفاً. ومع المنتخب الإسباني، لعب 51 مباراة، تُوّج خلالها بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) ودوري الأمم الأوروبية عام 2023.

واختتم النادي بيانه مؤكداً أنه سيقوم بتكريم اللاعب يوم السبت المقبل، وذلك خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.