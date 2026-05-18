زين و الوطني للأمن السيبراني يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي

خبرني - التزاماً بتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من انتهاكات البيانات الشخصية المُحتملة، أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني عن إطلاق حملة رقمية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بأساليب الاستخدام الآمن للإنترنت وتسليط الضوء على المخاطر الرقمية المتزايدة، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع لضمان تثقيفهم وتعزيز وعيهم الرقمي وحمايتهم.

وتأتي هذه الحملة في ظِل تزايد محاولات الاحتيال والهجمات السيبرانية، حيث تُطلق شركة زين هذه المبادرة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني للعام الثاني على التوالي، بهدف تمكين الأفراد من حماية بياناتهم الشخصية وتجنّب الوقوع ضحية للروابط أو الرسائل أو المكالمات المضلّلة، بما يسهم في الحد من الخسائر المالية أو أية تبعات متعلقة بتسرب البيانات الشخصية، وتعزيز ثقة المستخدمين في التعاملات الرقمية، إلى جانب الإسهام في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً.

كما تهدف الحملة إلى تمكين الأفراد من الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي من خلال تقديم نصائح وإرشادات مبسّطة حول حماية الحسابات الشخصية وأهمية استخدام كلمات مرور قوية، بالإضافة إلى التوعية بأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق التصدي لها وتعزيز القدرة على التعامل الواعي مع التهديدات السيبرانية.

وبيّنت شركة زين بأن هذه الحملة تندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة وترسيخ السلوكيات الإيجابية في استخدام الفضاء الرقمي، للمساهمة في حماية الأفراد والمؤسسات وبما يدعم بناء بيئة رقمية أكثر أماناً في ظل التحوّل الرقمي المتسارع وزيادة اعتماد الوسائل والمعاملات الرقمية، كما تنسجم هذه الحملة مع استراتيجية زين في مجال إدارة الاستدامة، حيث يُعد الأمن السيبراني عنصراً محورياً في تعزيز الاستدامة الرقمية والاقتصادية والاجتماعية من خلال حماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات وتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية للمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.

وتتضمن الحملة إنتاج ونشر محتوى توعوي تفاعلي ومتنوّع يشمل فيديوهات قصيرة ومبسّطة موجّهة لفئة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية توعوية للفئات العمرية الأكبر سناً لرفع مستوى الوعي لديهم بأساليب الاحتيال الرقمي وكيفية تجنّبها، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين.

ويمكن متابعة المحتوى التفاعلي للاستفادة من النصائح المُقدّمة عبر حِسابات شركة زين الأردن وحِسابات المركز الوطني للأمن السيبراني على منصات التواصل الإجتماعي.