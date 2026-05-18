*
الاثنين: 18 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • توضيح أمني حول فيديو الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد

توضيح أمني حول فيديو الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد

  • 18 أيار 2026
  • 13:12
توضيح أمني حول فيديو الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد

خبرني  - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء على أحد الأحداث ومحاولة احتجازه في مدينة إربد.

وأكد الناطق الإعلامي أن الشخص أقدم مساء أمس على الاعتداء بالضرب على الحدث والتهجم عليه ومحاولة احتجازه، أثناء لعبه كرة القدم داخل إحدى المدارس في منطقة الحي الشمالي بمدينة إربد، وذلك بعد سقوط الكرة داخل منزل الشخص (بحسب الادعاء).

وأضاف أن الحدث وعدداً من المعلمين تقدموا بشكوى لدى المركز الأمني المختص، حيث تم ضبط الشخص وتحويله صباح اليوم إلى المدعي العام  لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة و5 إصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن
وفاة و5 إصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن
  • 2026-05-18 10:01
الاردن .. شاب يقتل صديقه بسبب التهكم
الاردن .. شاب يقتل صديقه بسبب التهكم
  • 2026-05-17 19:12
الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات
الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات
  • 2026-05-17 17:14
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
  • 2026-05-17 15:18
وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة
وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة
  • 2026-05-17 10:34
الأردن.. ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة
الأردن.. ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة
  • 2026-05-17 10:28