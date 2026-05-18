توضيح أمني حول فيديو الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء على أحد الأحداث ومحاولة احتجازه في مدينة إربد.

وأكد الناطق الإعلامي أن الشخص أقدم مساء أمس على الاعتداء بالضرب على الحدث والتهجم عليه ومحاولة احتجازه، أثناء لعبه كرة القدم داخل إحدى المدارس في منطقة الحي الشمالي بمدينة إربد، وذلك بعد سقوط الكرة داخل منزل الشخص (بحسب الادعاء).

وأضاف أن الحدث وعدداً من المعلمين تقدموا بشكوى لدى المركز الأمني المختص، حيث تم ضبط الشخص وتحويله صباح اليوم إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.

