إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

سفن تبحر في مضيق هرمز

خبرني  - أعلنت إيران رسميا ،الاثنين، إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية، إن فرقا فنية من إيران وسلطنة عُمان عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي في مسقط لبحث آلية تضمن العبور الآمن في مضيق هرمز.

وأوضح المتحدث أن المحادثات الجارية بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن إيران والولايات المتحدة تبادلتا ملاحظاتهما بشأن أحدث مقترح إيراني.

وأضاف أن مطالب طهران في هذه المفاوضات تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.

وقال المتحدث إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب.

ونسبت رويترز إلى مصدر لم تسمه أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء الحرب مع أميركا ليل الأحد.

