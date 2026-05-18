الأردن..طالبة ترفض الذهاب للمدرسة خشية من الضرب

خبرني – ترفض طالبة في الصف الخامس في إحدى مديريات التربية في جنوب الأردن الذهاب للمدرسة بسبب خشيتها من الضرب، وفق ما أفادت ولية أمر الطالبة.

وقالت ولية الأمر لـ خبرني إن ابنتها ذهبت للمدرسة في اليومين الأخيرين رغما عنها، بسبب الامتحانات النهائية الشفهية التي تعقدها المدرسة.

وبينت أن القصة بدأت باستثناء الطالبة من بعض الأمور التي تشارك بها كل زميلاتها، فما كان من الأم إلا لفت نظر المعلمة والمديرة ومساعدة المديرة لأثر هذا الاستثناء على نفسية الطالبة ابنتها.

ورغم لفت نظر الأم لتصرف المعلمتين، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه، ما دعا الأم للشكوى لمديرية التربية ومن بعدها و من بعدها وزارة التربية والتعليم، وفق حديث الأم.

وبعد ذلك، تابعت الأم، تم تعنيف الطالبة من قبل إحدى المعلمات بسبب الشكوى، وقالت للطالبة "خلي أمك تشتكي بالتربية والوزارة".

ثم راجعت الأم التربية مرة أخرى، تشكو ضرب ابنتها، لكنها لم تجد آذانا صاغية، طالبين من الأم مواصلة شكواها في الوزارة.

وتحصلت والدة الطفلة على تقرير طبي بحالتها من مستشفى حكومي، وقدمت شكوى في المركز الأمني، لكن الخوف بقي يسكن في الطالبة ذات الـ 10 سنوات، ورفضت الذهاب للمدرسة خشية ضربها مرة أخرى.

وتساءلت والدة الطفلة عن حق ابنتها بالتعليم، وفي قرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.