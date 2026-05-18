الأميرة سمية ترعى حفل تخريج الفوج 36 فوج التحدي  من طلبة مدارس الحكمة الثانوية - صور

خبرني - رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، مساء أليوم الأحد ، حفل تخريج الفوج السادس والثلاثين " فوج التحدي " من طلبة مدارس الحكمة الثانوية، والذي أقيم على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وشهد الحفل مشاركة الدكتور طارق الطراونة مدير ادارةالتعليم الخاص وعدد من الشخصيات التربوية ، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، وأهالي الخريجين.

وأعرب مدير عام مدارس الحكمة الدكتور إيهاب محمد فوزي بالي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن اعتزازه بتخريج دفعة جديدة من طلبة المدرسة، معتبرا أن هذا الحدث يجسد ختام عام دراسي تميز بالجد والاجتهاد، وترسيخا للقيم التي قامت عليها مدارس الحكمة منذ تأسيسها، وفي مقدمتها التميز، والانضباط، والوعي.

وأشار إلى أن رعاية سمو الأميرة سمية للحفل يمثل دعما حقيقيا لمسيرة التعليم، وتعكس حرص القيادة الهاشمية على النهوض بالعلم والمعرفة، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم في الأردن، مؤكدا أن التعليم هو البوابة التي عبر من خلالها الوطن نحو مواقع الإنجاز.

وأكد بالي، أن مدارس الحكمة تواصل التزامها برسالتها التربوية والوطنية، عبر إعداد جيل واع ومزود بالقيم والمعرفة، وقادر على الإسهام في رفعة الأردن وتقدمه، مشيدا بجهود الكادر التعليمي الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الطلبة، وساهموا في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم.

وتخلل الحفل فقرات غنائية للفنان الاردني نجم السلمان الذي اشعل المدرجات بالاغاني الوطنية , وفقرات فنية وثقافية قدمها الخريجون، عبروا من خلالها عن مواهبهم وإبداعاتهم، قبل أن يختتم الحفل بتكريم معلمي ومعلمات الثانوية و توزيع الدروع التذكارية لبعض الشخصيات الوازنة وتسليم الشهادات للخريجين وسط جو من الفرح والسرور .