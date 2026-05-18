بالصور .. د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية

خبرني - رعى رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني، يوم امس فعاليات يوم الابتكار الذي نظمته كلية تقنية المعلومات في الجامعة، بمناسبة اليوبيل الفضي للكلية، وبمشاركة واسعة من شركات ريادية وتقنية ومؤسسات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وحضر الفعالية عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب حشد كبير من طلبة الجامعة والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والابتكار.

وأكد الدكتور الحوراني، خلال كلمته في افتتاح الفعالية أن جامعة عمّان الأهلية تواصل دعمها لمسيرة الابتكار والبحث العلمي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية، وتمكين الطلبة من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن كلية تقنية المعلومات استطاعت، على مدار خمسة وعشرين عاماً، ترسيخ مكانتها الأكاديمية والعلمية، من خلال تخريج كفاءات متميزة أثبتت حضورها في مختلف القطاعات التقنية على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أوضح عميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور محمد القطاونة أن يوم الابتكار يأتي في إطار رؤية الكلية الهادفة إلى تعزيز بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع التكنولوجي، بما يسهم في صقل مهارات الطلبة وربطهم بمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الكلية تحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية وتنظيم الأنشطة العلمية والتطبيقية التي تعزز قدرات الطلبة الابتكارية.

وتضمنت الفعالية عروضاً ومشاركات متخصصة تناولت أحدث المستجدات في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إلى جانب استعراض تجارب ومبادرات تقنية مبتكرة قدمتها شركات ومؤسسات مشاركة.

وشكّلت الفعالية منصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الطلبة والمتخصصين ورواد القطاع التقني، بما يعزز من ثقافة الابتكار ويدعم توجهات التحول الرقمي في مختلف المجالات.