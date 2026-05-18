الاثنين: 18 أيار 2026
طلبة "الشرق الأوسط" يستمعون لقصص ريادية ملهمة خلال فعالية "TEDx MEU"

خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط فعالية "TEDx MEU"، والتي أُقيمت تحت ثيم مستوحى من بطولة العالم للفورمولا 1.
جاءت الفعالية، التي رعاها عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، ضمن توجه الجامعة نحو توسيع مساحات الحوار الفكري والإبداعي داخل الحرم الجامعي، وتعزيز المنصات الطلابية القادرة على إنتاج أفكار نوعية ذات أثر معرفي ومجتمعي.
وشهدت الفعالية حضورًا طلابيًا لافتًا، إلى جانب مشاركة مجموعة من المتحدثين الذين قدّموا تجارب ملهمة ورؤى متخصصة عكست مسارات متنوعة في التطور المهني والشخصي، بما أسهم في تحفيز الطلبة على تبني الفكر الريادي، والانفتاح على التجارب الملهمة، وتطوير أدواتهم الذاتية بثقة ووعي.
كما أتاحت الفعالية فضاءً تفاعليًا لتبادل الخبرات والنقاشات الفكرية، في إطار يعزز ثقافة الإبداع والتفكير النقدي، ويرسّخ مفهوم الجامعة بوصفها حاضنة للطاقات الشبابية ومختبرًا للأفكار القادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام.

