ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,769 منذ بدء العدوان

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,769 شهيدا، و172,704 مصابين، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة 6 شهداء، و40 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 877 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,602، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.