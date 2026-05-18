أسهم أوروبا تتراجع في ظل ارتفاع أسعار النفط

خبرني - تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار موجة البيع في سوق السندات، في حين استمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم مع عدم وجود أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.7 %إلى 602.52 نقطة، بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.5 %وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي 1%.

وتسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية في الإمارات، في حين أعلنت السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيرة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على إيران التصرف "بسرعة" في ظل تعثر واضح للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الأزمة.

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران شهرها الثالث، وسط عجز طهران وواشنطن عن التوصل إلى حل لإنهاء الصراع. واستمر إغلاق مضيق هرمز الحيوي، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إذكاء المخاوف المتعلقة بالتضخم والرهانات على رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية.

ولم تتمكن أسهم أوروبا، مع اعتماد المنطقة على واردات النفط، من العودة لمستويات ما قبل الحرب، في حين انتعشت المؤشرات العالمية بفضل التفاؤل المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي التعاملات المبكرة، انخفض سهم أسترازينيكا 0.8 %. وحصل دواء لحالات ارتفاع ضغط الدم تنتجه الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وارتفع سهم شركة سونوفا 4.1 % بعد أن توقعت أكبر شركة لتصنيع أجهزة السمع في العالم ارتفاع المبيعات والأرباح للسنة المالية 2026-2027.