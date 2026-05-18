المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في الشونة الجنوبية

خبرني - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح يومي الأحد والاثنين حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الشونة الجنوبية/دير علا وعجلون/عرجان يرافقهم مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه.

​​​​وأسفرت عن ضبط بئر في الشونة الجنوبية دير علا محفور في أراضي الخزينة وإقامة 3 محطات تحلية ولوحات كهرباء، وفي عجلون/عرجان تم ضبط حفر بئر مخالف قطر 105 ملم وتم مداهمة الموقع وردم الآبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.