*
الاثنين: 18 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في الشونة الجنوبية

  • 18 أيار 2026
  • 12:05
المياه ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في الشونة الجنوبية

خبرني - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح يومي الأحد والاثنين حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الشونة الجنوبية/دير علا وعجلون/عرجان يرافقهم مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه.

​​​​وأسفرت عن ضبط بئر في الشونة الجنوبية دير علا محفور في أراضي الخزينة وإقامة 3 محطات تحلية ولوحات كهرباء، وفي عجلون/عرجان تم ضبط حفر بئر مخالف قطر 105 ملم وتم مداهمة الموقع وردم الآبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة وإحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر
المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر
  • 2026-05-18 13:22
الأردن..طالبة ترفض الذهاب للمدرسة خشية من الضرب
الأردن..طالبة ترفض الذهاب للمدرسة خشية من الضرب
  • 2026-05-18 12:50
الصناعة والتجارة : حقوق العاملين في الاستهلاكية المدنية محفوظة
الصناعة والتجارة : حقوق العاملين في الاستهلاكية المدنية محفوظة
  • 2026-05-18 12:10
أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار
أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار
  • 2026-05-18 12:03
القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار
القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار
  • 2026-05-18 10:25
الأردن.. صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل مع زيادة سنوية
الأردن.. صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل مع زيادة سنوية
  • 2026-05-18 10:21