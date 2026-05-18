*
الاثنين: 18 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار

  • 18 أيار 2026
  • 12:03
أمانة عمّان حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى تنفيذ حملة شاملة ومكثفة لتعبيد عدد كبير من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مختلف مناطق العاصمة، على أن تبدأ الأعمال خلال الأسابيع المقبلة، بعد طرح عطاءين هندسيين بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين دينار.

وأكد المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، سليمان الشمري، أن خطة التنفيذ اعتمدت توزيعا دقيقا للمسارات الهندسية والزمنية؛ إذ خُصص العطاء الأول للأحياء السكنية لتنفيذ أعمال التعبيد خلال الفترة النهارية، فيما خُصص العطاء الثاني للشوارع الحيوية والرئيسية للعمل خلال الفترة الليلية، تجنبا للازدحامات المرورية في ساعات الذروة.

ودعت الأمانة المواطنين ومرتادي الطرق إلى التعاون مع الكوادر الفنية والميدانية التي ستعمل على مدار الساعة، لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية وضمن خطة زمنية محددة.

وأوضحت أن تنفيذ أعمال التعبيد سيتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإجراء التحويلات اللازمة، بما يضمن انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر
المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر
  • 2026-05-18 13:22
الأردن..طالبة ترفض الذهاب للمدرسة خشية من الضرب
الأردن..طالبة ترفض الذهاب للمدرسة خشية من الضرب
  • 2026-05-18 12:50
الصناعة والتجارة : حقوق العاملين في الاستهلاكية المدنية محفوظة
الصناعة والتجارة : حقوق العاملين في الاستهلاكية المدنية محفوظة
  • 2026-05-18 12:10
المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في الشونة الجنوبية
المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في الشونة الجنوبية
  • 2026-05-18 12:05
القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار
القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار
  • 2026-05-18 10:25
الأردن.. صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل مع زيادة سنوية
الأردن.. صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل مع زيادة سنوية
  • 2026-05-18 10:21