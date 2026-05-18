زيد يزن الصناع… موهبة موسيقية واعدة تنبض بالإحساس والإبداع - فيديو

خبرني - يواصل الطفل الموهوب زيد الصناع لفت الأنظار بموهبته الموسيقية الاستثنائية، رغم أن عمره لا يتجاوز ست سنوات، حيث بدأت ملامح شغفه بالموسيقى والإيقاع بالظهور منذ طفولته المبكرة، عندما كان في أقل من عاميه الأولين، من خلال تفاعله اللافت مع الأصوات والنغمات بإحساس فني فطري مميز.

واختار زيد آلة الطبلة ليترجم عبرها حبه للموسيقى، وتمكن خلال فترة قصيرة من تطوير مهاراته بشكل ملحوظ، ليصبح قادراً على أداء العديد من المعزوفات بثقة وإتقان، الأمر الذي أثار إعجاب كل من استمع إليه أو تابع حضوره أثناء العزف، والذي يعكس موهبة حقيقية وشخصية فنية واعدة.

وينتمي زيد إلى عائلة تؤمن بالفن وتقدّر الموسيقى، ما وفر له بيئة داعمة ساعدته على تنمية موهبته وصقل قدراته منذ البداية، حيث حرصت عائلته على تشجيعه ومساندته للاستمرار في تطوير شغفه الموسيقي.

كما لعب معهد كريشندو للموسيقى والفنون دوراً مهماً في رحلته الفنية، من خلال احتضان موهبته وتوفير المساحة المناسبة للتعلم والتطور، إلى جانب الدعم الذي قدمه الأستاذ بلال العشموطي، والذي ساهم بخبرته وتشجيعه في تعزيز مهارات زيد الموسيقية وتنمية ثقته بنفسه.

وتؤكد قصة زيد الصناع أن الموهبة الحقيقية لا ترتبط بالعمر، بل بالشغف والرعاية والدعم الصحيح، وهو ما يجعل هذا الطفل الموهوب يسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل فني يحمل الكثير من التميز والإبداع.