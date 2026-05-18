القهوة تغير طريقة استجابة الدماغ للمس وحركات الجسد!

خبرني - وجدت دراسة جديدة أن القهوة قد تغير تدريجيا طريقة استجابة الدماغ للمس وحركات الجسد الخاصة بالإنسان.

فالملايين حول العالم اعتادوا على شرب فنجان من القهوة صباحا للتخلص من النعاس والإرهاق، وتحسين قدرتهم على التركيز.



وتحتوي الجرعات الطبيعية من القهوة (نحو فنجان إلى فنجانين يوميا) على ما بين 50 إلى 400 مغ من الكافيين، لكن تأثير الجرعات الأعلى من هذه المادة الفعالة على حاسة اللمس ظل لغزا حتى الآن.

وفي دراسة جديدة، قام الباحثون بتقييم كيفية تأثير الجرعات الطبيعية والمرتفعة من الكافيين على عملية دماغية محددة.

وتقيم هذه العملية باستخدام طريقة تسمى "التثبيط الوارد قصير الكمون" (Short-Latency Afferent Inhibition)، حيث يتم إرسال صدمة كهربائية خفيفة إلى الرسغ قبل لحظات من إرسال نبضة مغناطيسية إلى الدماغ.

تنتقل الإشارة الحسية الصادرة من الرسغ إلى أعلى الذراع وتدخل إلى المنطقة الحسية الجسدية (somatosensory area) في الدماغ. وبعد أجزاء من الثانية، تصطدم النبضة المغناطيسية بقشرة الحركة المجاورة (motor cortex) ما يؤدي إلى ارتعاش الإبهام.



ولقمع هذا الارتعاش، يحتاج الدماغ عادة إلى جهد منسق بين نواقل كيميائية محددة داخل الدماغ. وتعمل هذه العملية الدماغية كنظام ترشيح للحفاظ على الحركات سلسة ومنضبطة، وتمنع الدماغ من المبالغة في الاستجابة لكل لمسة يتعرض لها.

وخلال الدراسة، قيّم الباحثون عملية الترشيح هذه لدى 20 بالغا يتمتعون بصحة جيدة، حيث تلقى كل منهم إما 200 مغ من الكافيين أو دواء وهميا (placebo). وقام العلماء بتحفيز قشرة الحركة لدى المشاركين باستخدام نبضات مغناطيسية بطريقة غير جراحية، ثم قاسوا كيفية تفاعل أدمغتهم.

ووجدوا أن الكافيين زاد من قدرة الدماغ على تقييد الاستجابة العضلية بعد التعرض للمس، ما يشير إلى أن القهوة قد "تعزز" عملية التثبيط الوارد قصير الكمون (SAI).

ويعتقد الباحثون أن الكافيين يعمل عن طريق منع بروتينات مستقبلات الأدينوزين في الدماغ. ويؤدي منع هذه المستقبلات إلى زيادة في مادة الأسيتيل كولين (acetylcholine)، وهي ناقل كيميائي يساعد في التحكم في كيفية عمل الحواس والحركات العضلية معا.

وكتب الباحثون: "هذا الاكتشاف يتوافق مع النتائج السابقة التي تشير إلى أن الأدوية المعززة للكولين، مثل دواء دونيبيزيل (donepezil)، تعزز أيضا عملية تثبيط التغذية الراجعة قصير الكمون". وأضافوا: "تأثير الكافيين قد ينبع من تعديله للنظام الكوليني (cholinergic system - نظام عصبي حيوي يعتمد على الناقل العصبي الأسيتيل كولين (ACh) لنقل الإشارات بين الخلايا العصبية. ويلعب هذا النظام دورا رئيسيا في التحكم في الوظائف الإدراكية العليا، وتنظيم حركة العضلات، وإدارة وظائف الأعضاء اللاإرادية)".



يقول العلماء إن هذه النتائج تقدم رؤى جديدة حول التأثير الفسيولوجي للكافيين وكيف قد يرتبط باضطرابات مثل ألزهايمر وباركنسون.

ويأمل الباحثون في إجراء المزيد من الدراسات بمشاركة عدد أكبر من المتطوعين، باستخدام أكثر من 400 مغ من الكافيين.

وخلصوا إلى القول: "في ضوء النتائج التي تمت مناقشتها حتى الآن، يجب على الأشخاص الاستمرار في الامتناع عن تناول الكافيين قبل إجراء فحوصات التثبيط الوارد قصير الكمون (SAI)".