البشرة الدهنية الحساسة.. معادلة صعبة أم روتين خاطئ؟

خبرني - تبدو البشرة الدهنية الحساسة وكأنها تحمل تناقضاً محيراً، فهي تفرز الزيوت بكثرة، لكنها في الوقت نفسه تتفاعل سريعاً مع المنتجات القوية والروتين القاسي، وبين اللمعان المستمر والاحمرار المفاجئ، يسهل الوقوع في فخ الإفراط بالتنظيف والتقشير بهدف التخفيف من الإفرازات.

لكن أحدث الدراسات الجلدية تشير إلى أن المشكلة غالباً لا تكمن في الدهون وحدها، بل في ضعف الحاجز الجلدي واختلال توازن البشرة الداخلي.

ومع تطور أبحاث العناية بالبشرة، بدأ الخبراء يتحدثون عن مفهوم جديد: البشرة الدهنية قد تكون عطشى وحساسة في الوقت نفسه، ولذلك تحتاج إلى روتين أكثر ذكاءً لا أكثر قسوة.



دهون زائدة وتحسس

لفترة طويلة، اعتبرت البشرة الدهنية أقل عرضة للتحسس والجفاف. إلا أن دراسة نشرت عام 2025 في مجلة Scientific Reports أوضحت أن البشرة الدهنية الحساسة تمتلك خصائص بيولوجية مختلفة، أبرزها اضطراب الحاجز الواقي وارتفاع معدلات الالتهاب المجهري غير المرئي. وهذا ما يفسر إصابة هذه البشرة بالحرقان أو الاحمرار رغم استخدام منتجات مخصصة للبشرة الدهنية.

ويشير أطباء الجلد إلى أن الإفراط في غسل الوجه أو استخدام الغسول القاسي يدفع البشرة إلى إنتاج المزيد من الدهون كآلية دفاعية لتعويض الجفاف، مما يدخلها في حلقة مفرغة: تنظيف قوي، ثم إفراز دهني أكبر، ثم تهيج مستمر.

العناية بالحاجز الجلدي

في السنوات الأخيرة، أصبح مفهوم "الحاجز الجلدي" محوراً أساسياً في عالم العناية بالبشرة. والمقصود به الطبقة السطحية التي تحافظ على رطوبة الجلد وتحميه من العوامل الخارجية. وعندما يضعف هذا الحاجز، تصبح البشرة أكثر عرضة للالتهاب والاحمرار وفقدان الماء، حتى لو كانت دهنية.

وقد أظهرت دراسة حديثة نشرت عام 2025 أن النياسيناميد يلعب دوراً مهماً في تحسين ترطيب الطبقة السطحية للبشرة ودعم بنيتها الدفاعية. كما تبين أنه يساعد على تنظيم إفراز الدهون وتقليل التهيج في الوقت نفسه، ما جعله من أكثر المكونات التي يوصى بها للبشرة الدهنية الحساسة.

الترطيب ليس عدواً

يؤكد الخبراء أن البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب تماماً كالبشرة الجافة، والفرق فقط يكمن في نوع التركيبة المستخدمة. فالمرطبات الخفيفة ذات القوام الهلامي أو التركيبات المائية تسهم في الحفاظ على توازن البشرة من دون سد المسام. كما أن مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميدات تدعم الحاجز الجلدي وتخفف الشعور بالشد والتهيج.

وتظهر الدراسات الحديثة أن البشرة التي تحصل على ترطيب متوازن تصبح أقل ميلاً لإفراز الدهون المفرطة مع الوقت، لأن الجلد لا يعود مضطراً لتعويض الجفاف بإنتاج المزيد من الزيوت.

مكونات مفيدة

يأتي النياسيناميد في مقدمة المكونات الضرورية للعناية بالبشرة الدهنية الحساسة. فهو يساعد على تنظيم إفراز الدهون وتهدئة الاحمرار في الوقت نفسه، ما يجعله خياراً مثالياً للاستعمال الصباحي أو المسائي على شكل سيروم أو مرطب خفيف.

أما حمض الساليسيليك، فيُفضّل استخدامه بتركيزات معتدلة داخل الغسول أو التونر المخصص للبشرة الدهنية، مما يسهم في تنظيف المسام وتقليل تراكم الدهون من دون التسبب بتهيّج مفرط.

وتبرز السيراميدات كعنصر أساسي في الكريمات المرطبة الحديثة، بعدما أثبتت الدراسات دورها في تقوية الحاجز الجلدي وتقليل فقدان الرطوبة. كما يوصي أطباء الجلد بالمنتجات الغنية بحمض الهيالورونيك، خصوصاً ضمن السيروم المائي أو الكريمات الهلامية، لأنه يمنح البشرة ترطيباً خفيفاً من دون ملمس دهني ثقيل.

وقد تحول الواقي الشمسي بدوره إلى جزء علاجي من الروتين اليومي، وليس مجرد خطوة وقائية ضد الشمس. إذ يفضل الخبراء الواقيات المعدنية التي تحتوي على الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، لأنها أقل تسبباً بالتحسس والاحمرار، كما أن بعض التركيبات الحديثة تمنح لمسة مطفية تساعد على التحكم باللمعان خلال النهار.

وفي المقابل، يحذر اختصاصيو الجلد من التكديس العشوائي للمكونات النشطة داخل الروتين اليومي، لأن الجمع بين الريتينول والأحماض المقشرة وفيتامين C بتركيزات مرتفعة قد يربك البشرة الحساسة ويؤدي إلى التهاب مزمن خفيف يظهر على شكل احمرار أو حبوب مفاجئة.

التوازن أهم من المثالية

في النهاية، لم تعد العناية بالبشرة الدهنية الحساسة تقوم على فكرة إزالة الدهون المتراكمة على سطحها بالكامل، بل على تحقيق توازن دقيق بين التنظيف والحماية والترطيب. فالبشرة الصحية ليست تلك الخالية تماماً من الزيوت، بل القادرة على الحفاظ على استقرارها من دون التهاب أو تهيج مستمر.

ومع تطور الدراسات الجلدية، يبدو واضحاً أن الروتين البسيط والمدروس قد يكون أكثر فعالية بكثير من استخدام عشرات المنتجات القوية دفعة واحدة. فحين تشعر البشرة بالأمان، تبدأ تدريجياً باستعادة توازنها الطبيعي وإشراقتها الهادئة.