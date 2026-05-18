محمد رمضان يكشف لأول مرة أجره بعد الأسطورة

خبرني - كشف الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة عن أجر تلقاه بعد مسلسل "الأسطورة" الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2016.

وأوضح رمضان خلال لقاء مع برنامج "الحكاية" على أم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، أن أجره من 10 سنوات بعد مسلسل الأسطورة كان 45 مليون جنيه مصريا، أي ما يعادل حالياً نحو مليون دولار أميركي، إلا أن العمل لم يكتمل.



كما أضاف المغني الذي يلقب نفسه بـ "نمبر وان" أنه في صدد تأسيس "جمعية خيرية لخدمة كل المصريين وغيرهم".

إلى ذلك أوضح أن البلبلة التي تثار حول الأجر الذي يتلقاه عن أعماله تعود إلى "صغر سنه"، وفق تعبيره، مضيفاً أنه مثل 8 مسلسلات في عمر الـ 36.

جدل الأعلى أجراً

وكان رمضان أثار جدلاً واسعاً مؤخراً مع تكرار حديثه عن أنه الممثل الأعلى أجراً في مصر.

يشار إلى أن مسلسل "الأسطورة" الذي امتد على 30 حلقة، كان من إخراج محمد سامي.

هذا وتدور أحداث العمل حول شقيقين هما رفاعي الدسوقي الذي يعمل في تجارة السلاح ويفرض سيطرته على منطقته، وناصر شقيقه الأصغر، الذي على عكس أخيه يحلم بأن يصبح عضوًا في السلك القضائي. لكنه يُرفض بسبب تاريخ أخيه الإجرامي.

وتتصاعد الأحداث عندما يُقتل رفاعي، فيضطر ناصر، رغم طبيعته المسالمة إلى الدخول في عالم الجريمة للانتقام، فيتحول تدريجيًا إلى شخصية مشابهة لشقيقه.