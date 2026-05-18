وفاة و5 إصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن

خبرني - توفي شخص وأصيب 3 آخرون صباح اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم على طريق معان.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي، إن فرقها تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين أحدهم أصيب بجروح بالغة، حيث جرى إخلاء الوفاة والمصابين إلى مستشفى معان الحكومي.

وبينت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات .

إصابة بحادث تصادم على طريق إربد – عمان

وكشفت الإدارة أنها تعاملت أيضاً مع حادث تدهور مركبة واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة، على طريق إربد - عمان ما بعد جسر النعيمة.

ونتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس.

إصابة بحادث تدهور على طريق الأزرق – الزرقاء

وبينت إدارة الدوريات الخارجية أنها تعاملت أيضاً مع حادث تدهور مركبة خصوصي على طريق الأزرق – الزرقاء.

نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.