الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في محافظة الخليل

خبرني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفل وسيم عبد القادر العيسة (16 عاما)، والشاب محمد إبراهيم الجمال (19 عاما) من مخيم العروب، والمواطنين غازي فوزي أبو عياش (65 عاما) من بلدة بيت أمر، وشادي فضل جعافرة من بلدة ترقوميا، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.