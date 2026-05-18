*
الاثنين: 18 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في محافظة الخليل

  • 18 أيار 2026
  • 09:47
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في محافظة الخليل

خبرني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفل وسيم عبد القادر العيسة (16 عاما)، والشاب محمد إبراهيم الجمال (19 عاما) من مخيم العروب، والمواطنين غازي فوزي أبو عياش (65 عاما) من بلدة بيت أمر، وشادي فضل جعافرة من بلدة ترقوميا، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

استشهاد قيادي في الجهاد الإسلامي وابنته شرقي لبنان
استشهاد قيادي في الجهاد الإسلامي وابنته شرقي لبنان
  • 2026-05-18 02:04
شوارع إسبانيا تنتفض في ذكرى النكبة
شوارع إسبانيا تنتفض في ذكرى النكبة
  • 2026-05-18 01:28
بسجن عائم .. إسرائيل تتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود
بسجن عائم .. إسرائيل تتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود
  • 2026-05-18 01:17
أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية
أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية
  • 2026-05-17 22:45
نتنياهو: نحن على وشك تصفية كافة مهندسي 7 أكتوبر
نتنياهو: نحن على وشك تصفية كافة مهندسي 7 أكتوبر
  • 2026-05-17 22:33
3 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح في قطاع غزة
3 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح في قطاع غزة
  • 2026-05-17 14:35