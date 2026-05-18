الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضاً

خبرني - أبقت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، تقييمها لمخاطر تفشي فيروس "هانتا" عند مستوى "منخفض الخطورة"، رغم استمرار المتابعة الصحية للسفينة السياحية التي ارتبطت بظهور الإصابات واقترابها من ميناء روتردام الهولندي.

وقالت المنظمة، في بيان، إن "خطر الصحة العامة أُعيد تقييمه استناداً إلى أحدث المعلومات المتاحة، وما زال الخطر العالمي منخفضاً". وأضافت أنه "رغم احتمال ظهور حالات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم الذين تعرضوا للفيروس قبل تطبيق إجراءات الاحتواء، فإن خطر انتقال العدوى لاحقاً يُتوقع أن ينخفض بعد إنزال الركاب وتطبيق التدابير الوقائية".



سفينة تحت المراقبة

ومن المقرر أن تصل السفينة "إم في هوندياس"، التابعة لشركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية، إلى ميناء روتردام صباح اليوم الاثنين، وعلى متنها 27 شخصاً فقط، بينهم 25 من أفراد الطاقم وعضوان من الطاقم الطبي.

وكانت السفينة قد أثارت اهتماماً عالمياً بعد وفاة ثلاثة ركاب بفيروس "هانتا"، وهو فيروس نادر لا تتوفر له لقاحات أو علاجات محددة حتى الآن.

ودفعت الحادثة السلطات الصحية الدولية إلى متابعة الوضع عن كثب، مع تنفيذ إجراءات عزل ومراقبة صحية على متن السفينة منذ اكتشاف الإصابات.



ما هو فيروس هانتا؟

ويُعد فيروس "هانتا" من الفيروسات النادرة التي تنتقل عادة عبر القوارض أو إفرازاتها، ويمكن أن تسبب أعراضاً تنفسية حادة أو مشكلات خطيرة في الكلى، بحسب نوع الفيروس.

وتختلف خطورة المرض بحسب السلالة والموقع الجغرافي، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن انتقال العدوى بين البشر يبقى محدوداً في معظم الحالات.

ورغم عدم وجود علاج نوعي للفيروس، فإن الرعاية الطبية المبكرة تساعد على تقليل المضاعفات وتحسين فرص التعافي.



تطمينات دولية

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى احتواء المخاوف المرتبطة بالتفشي، مؤكدة أن إجراءات العزل والمراقبة التي فُرضت على السفينة أسهمت في الحد من خطر انتقال العدوى. كما شددت المنظمة على أهمية مواصلة التدابير الوقائية والمراقبة الصحية للركاب والطواقم، خصوصاً بعد نزولهم في هولندا.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه السلطات الصحية العالمية أكثر حساسية تجاه أي تفشيات فيروسية جديدة، بعد التجارب التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا والأوبئة اللاحقة.