ترمب يجدد تهديداته لإيران: الوقت ينفد ولن يبقى منها شيء إذا لم تتحرك سريعاً

خبرني - بعد تحذيرات شديدة اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق وإلا "لن يبقى منها شيء"، أمس الأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته.

وألمح في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إلى أن الضربات الأميركية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، وذلك بصورة أظهرت خريطة إيران، وضربات أميركية توجه إليها عبر كل الجهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

كما أعاد نشر صورة سابقة لغارات أميركية تدمر زوارق إيرانية في البحر، ومدمرات أميركية تستهدف طائرات إيران.



"لن يبقى منهم شيء"

أتى ذلك، بعدما قال أمس إن "الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء". وأضاف "الوقت ثمين!".

كما جاء هذا التهديد الجديد، فيما واصلت باكستان ودول إقليمية بذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً عبر تبادل مقترحات للحل وردود عليها، رغم الجمود الحاصل في المحادثات.

إذ اعتبر الجانب الإيراني أن واشنطن لم تقدم "أي تنازلات ملموسة" في ردها على مقترحات طهران، حسب ما نقلت وكالة فارس، أمس.

شروط أميركية

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة طرحت خمس نقاط تطالب فيها خصوصاً بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن.

كما أشارت إلى أن الإدارة الأميركية رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج "حتى بنسبة 25%" أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب.



بالتزامن، وفي إطار المساعي الباكستانية، التقى وزير الداخلية محسن نقوي أمس في طهران رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده في جولة المحادثات مع واشنطن الشهر الماضي. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثات، قال قاليباف إن الحرب الأميركية والإسرائيلية زعزعت استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

يذكر أنه منذ فشل الجولة الأولى من المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد مطلع أبريل، فرضت أميركا (في 13 أبريل) حصاراً بحرياً خانقاً على الموانئ الإيرانية.

فيما واصلت طهران فعلياً شل الحركة إلى حد بعيد في مضيق هرمز الحيوي، الذي تمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً، عبر تهديداتها لسفن الشحن التجارية.