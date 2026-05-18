الأردن.. أجواء مغبرة ودافئة الاثنين والثلاثاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة،

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30- 16، وفي المرتفعات الشمالية 28- 14، وفي مرتفعات الشراة 29- 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 33- 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، ويكون الطقس مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ويكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.