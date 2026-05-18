قبيل العيد .. تراجع حجوزات الأردنيين للسياحة في الخارج

خبرني - تراجعت حجوزات السياحة الصادرة من الأردن خلال عطلة عيد الأضحى بنسبة وصلت إلى 50 % مقارنة بالموسم الماضي، وفق مختصين في القطاع السياحي، أرجعوا ذلك إلى استمرار التوترات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على حركة السفر والسياحة.

وأكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة أن الرحلات الخارجية سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال عطلة عيد الأضحى المقبلة، مبيناً أن الظروف الإقليمية المتوترة ألقت بظلالها على القطاع السياحي بشكل عام، بحسب العيد.

وقال الخصاونة إن مصر وتركيا ما تزالان الوجهتين الأكثر طلباً من قبل الأردنيين، خاصة مصر، نظراً لاعتدال أسعارها وملاءمتها لقدرات المواطنين الشرائية.

وحذر المواطنين من الوقوع ضحية عمليات الغش والخداع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى الحجز من خلال مكاتب سياحة وسفر مرخصة لضمان الحقوق وتفادي أي مشكلات.

وأشار إلى أن مكاتب السياحة والسفر طرحت عروضاً وبرامج متنوعة تتناسب مع عطلة العيد، بما يتيح للمواطنين اختيار البرامج الملائمة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

بدوره، قال مسؤول ملف السياحة الصادرة في الجمعية إبراهيم النبالي إن غالبية الحجوزات تركزت على مصر وتركيا، نظراً لبعدهما النسبي عن بؤر التوتر الإقليمي، إلى جانب قربهما الجغرافي من المملكة.

وأكد النبالي أن نسبة التراجع مقارنة بعيد الأضحى الماضي بلغت نحو 50 %، نتيجة استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، وتأثيرها على قرارات السفر لدى المواطنين.

من جهته، اتفق صاحب شركة سياحة وسفر محمد أبو جاموس مع التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن حجوزات السياحة الصادرة شهدت انخفاضاً حاداً خلال عطلة العيد المقبلة بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح أن تركيا ومصر بمختلف مدنهما ومناطقهما السياحية ما تزالان الوجهتين الأكثر طلباً من الأردنيين خلال الموسم الحالي.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين نحو 265.7 ألف مسافر، مقارنة مع 288.8 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 8 %.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.3 %، ليبلغ 459.7 مليون دولار.

ويضم قطاع السياحة والسفر في المملكة 868 مكتباً وشركة، توظف أكثر من 7 آلاف عامل، معظمهم من العمالة المحلية، فيما يسهم القطاع السياحي بنحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا التراجع حجم الضغوط التي يواجهها القطاع السياحي، رغم أن إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية بلغ نحو ملياري دولار خلال العام الماضي، فيما تجاوز عدد المغادرين لأغراض السياحة 1.6 مليون مسافر.