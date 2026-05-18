طليقة بيومي فؤاد تلاحقه بـ4 قضايا

خبرني - تواصل محكمة أسرة قصر النيل في مصر النظر في النزاع الأسري بين الفنان المصري بيومي فؤاد وطليقته، بعد تأجيل 4 دعاوى قضائية مقامة ضده إلى جلسة 19 مايو الجاري.

وتتعلق الدعاوى القضائية الأربع التي رفعتها طليقة الفنان بيومي فؤاد أرقام 179، 180، 181، 182 لسنة 2026 أسرة بنفقة المدرسة، والمسكن، والحضانة للطفل.

وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرا على حكم قضائي بالولاية التعليمية على الطفل، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية إلى تحمل كافة المصروفات الخاصة به بشكل كامل.

وأضافت أنها بذلت محاولات عديدة للوصول إلى حل ودي مع الفنان، إلا أن هذه المحاولات فشلت بسبب عدم قدرته على سداد الالتزامات المالية المطلوبة، ما دفعها للجوء إلى القضاء لحفظ حقوق الطفل.

وأوضحت أن محاميها حاول أكثر من مرة التوصل إلى تسوية ودية بعيدا عن المحاكم، لكن تلك المساعي لم تنجح.

ويعد بيومي فؤاد هو أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة خلال السنوات الماضية.

وتنتظر طليقة بيومي فؤاد نظر قضايا أخرى أمام محكمة الأسرة، مقرر لها أول يونيو المقبل، وسط استمرار الخلافات حول النفقات والرعاية.