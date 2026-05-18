بالفيديو .. نيمار بطل أغرب واقعة تبديل في الدوري البرازيلي

خبرني - شهدت مواجهة سانتوس وكوريتيبا في الدوري البرازيلي واقعة تحكيمية غريبة ومثيرة للجدل، كان بطلها النجم نيمار جونيور، الذي وجد نفسه خارج الملعب "بقرار خاطئ" من الحكم الرابع.

بينما كان نيمار يتلقى العلاج على خط التماس، استعد زميله روبينيو للدخول إلى أرضية الميدان؛ وهنا وقع الحكم الرابع في لبس إداري فادح، إذ ظن أن الأخير سيحل بديلاً للنجم المصاب، فأعلن عن استبداله رسمياً.