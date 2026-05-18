أرقام مذهلة.. ماذا قدم ليفاندوفسكي مع برشلونة في 4 سنوات؟

خبرني - يستعد نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني في آخر نسختين، لتوديع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ويغادر ليفاندوفسكي (37 عامًا) برشلونة بعد 4 مواسم ناجحة قضاها في صفوف الفريق الكتالوني، ساهم خلالها في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، وبات أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على الفريق الكتالوني بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وحظى ليفاندوفسكي بوداع كبير من الجماهير في مباراة برشلونة وريال بيتيس على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، وهي الأخيرة "للبلوغرانا" على ملعبه هذا الموسم.

مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة

انضم المهاجم البولندي لبرشلونة صيف عام 2022 قادمًا من بايرن ميونخ، في وقت كانت فيه الشكوك تعصف بقدرة الفريق على المنافسة على الألقاب، كون تلك الفترة جاءت بعد مرحلة انتشار فيروس كورونا ورحيل النجم التاريخي ليونيل ميسي.

وكان بإمكان ليفاندوفسكي البقاء مع العملاق البافاري، الفريق الذي يُعد أكثر قدرة على المنافسة أوروبيًا من برشلونة، لكنه وهو في عمر 33 عامًا قرر خوض "تحدي المساهمة في إحياء ناد كبير كان يعيش حالة من الضياع" على حد تعبير الصحيفة.

ولم يتردد ليفاندوفسكي في الانتقال إلى برشلونة في صفقة بلغت 45 مليون يورو (نحو 48.6 مليون دولار)، ليساهم بقوة في عودة الفريق إلى القمة في مواسمه الأربعة.

وبفضل مسيرته الاحترافية الطويلة والتزامه، نجح القناص البولندي ليفاندوفسكي في الانسجام مع اللاعبين الشباب، ليقود برشلونة لتحقيق 7 ألقاب مسجلًا 119 هدفًا مع 24 تمريرة حاسمة في 191 مباراة بجميع البطولات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ألقاب ليفاندوفسكي مع برشلونة في 4 مواسم:

- الدوري الإسباني 3 مرات (2022-2023، 2024-2025، 2025-2026).

- كأس السوبر الإسباني 3 مرات (2023، 2025، 2026).

- كأس ملك إسبانيا مرة واحدة (2024-2025).

أرقام ليفاندوفسكي الشخصية وحسرة وحيدة

بعد سنواته الأربع مع برشلونة أصبح ليفاندوفسكي الهداف التاريخي رقم 14 في تاريخ النادي، بعد أن تجاوز مؤخرًا حصيلة البلغاري خريستو ستويتشكوف صاحب الـ117 هدفًا.

وبرز ليفاندوفسكي في مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مسجلًا 6 أهداف في 11 مواجهة.

ورغم النجاح المحلي مع برشلونة، فإن ليفاندوفسكي لم يتمكن من تكرار إنجاز التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه سابقًا مع بايرن ميونخ.

ففي موسمه الأول مع برشلونة ودع الفريق الكتالوني المسابقة العريقة من دور المجموعات، ثم أمام باريس سان جيرمان (ربع النهائي) وإنتر ميلان (نصف النهائي) وأتلتيكو مدريد (ربع النهائي) على التوالي.

وسجل ليفاندوفسكي لبرشلونة 23 هدفًا في دوري الأبطال، أي أقل بهدفين من كل من لويس سواريز وريفالدو، لكن البولندي يملك معدلًا تهديفيًا أفضل منهما (0.61 هدف في المباراة الواحدة).

ليفاندوفسكي يعلن الرحيل

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن السبت رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وأرفق ليفاندوفسكي تعليقًا مع الفيديو جاء فيه "بعد أربعة أعوام مليئة بالتحديات والعمل الشاق، حان وقت الرحيل. أرحل وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت. أربعة مواسم، وثلاثة ألقاب دوري".

وأضاف "لن أنسى أبدًا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ أيامي الأولى. كتالونيا هي مكاني على هذه الأرض. شكرًا لكل من التقيت بهم خلال هذه الأعوام الأربعة الجميلة".

وختم ليفا "برشلونة عاد إلى المكان الذي يستحقه. يحيا برشلونة، تحيا كتالونيا".