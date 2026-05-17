في الجولة الأخيرة .. رفقاء التعمري يتعثرون امام مارسيليا ويتأهلون الى دوري المؤتمر

خبرني - فشل نادي رين بالتأهل الى دوري ابطال أوروبا ، بعد تعثرهم امام مارسيليا في الجولة النهائية من الدوري الفرنسي ، والذي خطف بفوزه البطاقة المؤهلة لكأس الاتحاد الأوروبي ، ليتأهل رفقاء موسى التعمري الى البطولة الاوروبية الثالثة ( دوري المؤتمر الأوروبي).

وانتهى اللقاء الذي أقيم مساء الاحد على ملعب بالخسارة بنتيجة 3/1 ، ليُنهي الفريق الموسم في المركز السادس المؤهل إلى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

ودخل رين المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 59 نقطة، مقابل 56 نقطة لمارسيليا، لكن أصحاب الأرض فرضوا أفضليتهم خلال اللقاء وسيطروا على معظم فترات المباراة، مستفيدين من الضغط الهجومي والاستحواذ على الكرة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي الأردني موسى التعمري مع رين، حيث لعب في الخط الأمامي وساهم في عدة محاولات هجومية، بينما حاول الفريق العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني دون نجاح.

وقدم مارسيليا أداء هجوميا قويا بقيادة عدد من لاعبيه البارزين، في حين اعتمد رين على الهجمات المرتدة والتحركات السريعة عبر التعمري ولودوفيك بلاس.

ورغم الخسارة، ضمن رين إنهاء الموسم ضمن المراكز الأوروبية، ليحجز بطاقة المشاركة في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.

وشهدت الجولة خسارة ليون امام لانس ، حيث ان فوز رين كان سيمنحه التأهل لدوري الابطال.

وبهذه النتائج ، تأهل الى دوري الابطال باريس سان جيرمان ، ولانس وليل وليون ، وتأهل الى الدوري الأوروبي مارسيليا ، فيما تأهل رين الى دوري المؤتمر الأوروبي.

في المقابل هبط الى الدرجة الثانية كل من نيس بـ 32 نقطة ، ونانت بـ 23 نقطة ، وميتز بـ 17 نقطة.