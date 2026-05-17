جرّاح عمود فقري يكشف أخطر حركة قد تمزق ظهرك في ثوانٍ

خبرني - يحذّر اختصاصيو العمود الفقري من نمط حركة شائع قد يفاقم آلام الظهر بشكل خطير، ويؤدي، أحياناً، إلى إصابات في الأقراص الفقرية.

وفي تقرير طبي نشرته هاف بوست، أوضح الدكتور آرثر جينكينز، جرّاح العمود الفقري، وجراح أعصاب لفريق "نيويورك جيتس"، وبرنامج اللاعبين المتقاعدين في دوري كرة القدم الأمريكية، أن هناك اختصاراً يستخدمه لوصف أخطر ما يمكن أن يفعله المصابون بآلام الظهر، وهو BLT، أي الانحناء والرفع والالتواء في وقت واحد.

وقال جينكينز إن هذا الدمج الحركي يزيد الضغط على العمود الفقري بشكل كبير، وقد يؤدي إلى انزلاق غضروفي، خاصة لدى من يعانون مسبقاً من مشاكل في الظهر.

وبحسب الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، فإن الانزلاق الغضروفي يحدث عندما تتمزق الأقراص التي تعمل كوسادة بين فقرات العمود الفقري، ما يسمح بخروج المادة الداخلية وضغطها على الأعصاب، وهو ما يسبب ألماً شديداً.

وأوضح جينكينز أن أخطر ما في الأمر هو تنفيذ الحركات الثلاث معاً، مثل الانحناء لالتقاط جسم ثقيل ثم رفعه مع الالتفاف في الوقت نفسه، وهو ما يحدث في مواقف يومية مثل حمل حقائب السفر، أو رفع مقعد طفل من السيارة، أو حتى جرف الثلج.

وأضاف أن هذا النوع من الحركات يضاعف الضغط على فقرات الظهر، وقد يؤدي إلى إصابة مفاجئة حتى دون إدراك مسبق للخطر.

وينصح الأطباء عند الرفع بتجنب الالتواء، والوقوف مباشرة أمام الجسم المراد حمله، واستخدام عضلات الساقين بدلاً من الظهر، مع تثبيت الجسم، وتقريب الحمل من مركز الجسم.

وقالت الدكتورة ميريديث وارنر، اختصاصية جراحة العظام ومؤسسة Well Theory، إن تقوية العضلات الأساسية، مثل البطن، والفخذين، والوركين، تساعد، بشكل كبير، على تقليل الضغط على أسفل الظهر، مؤكدة أن العلاج لا يقتصر دائماً على الجراحة، بل يشمل أيضاً العلاج الحركي، وإعادة التأهيل.

ويشدد الخبراء على أن آلام الظهر شائعة جداً، لكن التعامل الصحيح مع الحركة اليومية هو ما يصنع الفارق بين الألم المؤقت والإصابة المزمنة.