الصفدي يدين الاعتداء على محطة براكة ويؤكد تضامن الأردن مع الإمارات

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية الشقيقة تداعيات الاعتداء الغاشم الذي استهدف مُولِّدًا كهربائيًّا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في أبو ظبي.

وأكّد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله إدانة المملكة لهذا الاعتداء الذي يُمثّل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد الصفدي التأكيد على تضامن المملكة المطلق مع الإمارات الشقيقة ووقوفها مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات وحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله سبل تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود المشتركة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين.