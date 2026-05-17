نتنياهو: نحن على وشك تصفية كافة مهندسي 7 أكتوبر

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

جاءت تصريحاته بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إنه وعد بأن "يتم القضاء على كل مهندس" للهجوم وعمليات خطف الرهائن، "واحداً تلو الآخر، ونحن قريبون جداً من إتمام هذه المهمة".

60 % من غزة

إلى ذلك جدد التأكيد أن قواته تسيطر على 60% من غزة، في إشارة إلى أن الجيش واصل توسيع نطاق عملياته داخل القطاع، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تقدم القوات الإسرائيلية نحو ما يُعرف بـ"الخط البرتقالي" الجديد.

وأضاف: "حماس أصبحت في قبضتنا. نحن نعرف تماماً ما هي مهمتنا، ومهمتنا هي ضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".

يذكر أن نتنياهو كان تعهد بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل ملاحقة من وصفهم بأنهم العقول المدبرة للهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصاً في إسرائيل، وفقاً لإحصاء وكالة فرانس برس.

فيما ردت إسرائيل على هجوم حماس بحرب غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل نحو 72763 شخصاً، حسب أحدث إحصائية تصدرها السلطات الصحية في القطاع.

ومنذ الهجوم تواصل إسرائيل استهداف القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس سواء في غزة أو خارجها.

إذ لاحقت واغتالت العديد من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في غزة ولبنان وإيران، يتقدمهم رئيس الحركة يحيى السنوار وشقيقه محمد الذي خلف محمد الضيف كقائد عام لكتائب القسام، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أثناء زيارته طهران.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ويسري منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل غزة، مع استمرار سيطرتها على أكثر من 50% من أراضي القطاع.

ورغم الاتفاق الذي أُبرم برعاية أميركية، تتواصل أعمال العنف في قطاع غزة حيث قتل 871 فلسطينياً بنيران إسرائيلية، وفق السلطات الصحية في القطاع. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده خلال الفترة نفسها.