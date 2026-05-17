وزارة الشباب تبدأ تأهيل أرضية ستاد الحسن بكلفة 450 ألف دينار

خبرني - باشرت وزارة الشباب اليوم الأحد بتنفيذ أعمال إعادة تأهيل أرضية ملعب ستاد الحسن للشباب في محافظة إربد، بكلفة 450 ألف دينار.

وتتضمن أعمال إعادة تأهيل أرضية الملعب إزالة النجيل الحالي وطبقات التربة يرافقها أعمال الإصلاحات والصيانة الشاملة وتفقد شبكات التصريف أسفل الملعب وتعقيم الأرضية بالمبيدات اللازمة وإعادة إنشاء شبكة ري وفق أعلى المعايير الدولية ليتم بعدها وضع تربة جديدة من السيلكا والبيتموس.

وفور انتهاء أعمال الصيانة الشاملة للأرضية سيتم العمل على نقل رولات النجيل الجديد التي تم زراعتها مسبقا في مستنبت مستقل إلى أرضية الملعب.

ومن المتوقع إنهاء أعمال الصيانة وتأهيل أرضية الملعب خلال ثلاثة أشهر.

وتأتي أعمال إعادة تأهيل ملعب ستاد الحسن ضمن خطة الوزارة في تطوير واستدامة المرافق الرياضية والشبابية، وتهيئتها لاستضافة البطولات الرياضية وخدمة الأندية الرياضية.

