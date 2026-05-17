نيمار يجن جنونه رفع الورقة أمام الكاميرات

خبرني - فقد النجم البرازيلي نيمار صوابه وانفجر غضباً تجاه حكم مباراة فريقه سانتوس مع كورتيبا بعدما وقع ضحية خطأ إداري من الحكم الذي رفع رقم (10) الخاص به بدلاً من زميله غونزالو إسكوبار (31) يوم الأحد، وذلك ضمن محاولاته لإقناع كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لضمه إلى قائمة كأس العالم 2026.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم كورتيبا بثلاثة أهداف دون رد ومن ثم رفع الحكم الرابع لوحة التبديلات والتي أظهرت الرقم 10 الخاص بالنجم الكبير بدلاً من رقم 31 الذي يرتديه غونزالو إسكوبار، وانفجر نيمار غاضباً تجاه الحكم ورفع ورقة التبديلات أمام الكاميرات لإثبات خطأ الحكم الرابع لكن القرار لم يتغير وخرج هداف منتخب البرازيل التاريخي من الملعب غاضباً.

وكانت هذه آخر مباراة يخوضها النجم الكبير مع سانتوس قبل أن يعلن كارلو أنشيلوتي قائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وزارة الشباب تبدأ تأهيل أرضية ستاد الحسن بكلفة 450 ألف دينار
  • 2026-05-17 22:17
  • 2026-05-17 22:17
  • 2026-05-17 22:08
  • 2026-05-17 21:35
  • 2026-05-17 20:36
  • 2026-05-17 19:41
  • 2026-05-17 19:27