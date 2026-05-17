*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • أنفق بمفردي على الطفل.. طليقة بيومي فؤاد تلاحقه بـ4 قضايا أمام محكمة الأسرة

أنفق بمفردي على الطفل.. طليقة بيومي فؤاد تلاحقه بـ4 قضايا أمام محكمة الأسرة

  • 17 أيار 2026
  • 22:10
أنفق بمفردي على الطفل طليقة بيومي فؤاد تلاحقه بـ4 قضايا أمام محكمة الأسرة

خبرني - تواصل محكمة أسرة قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين في مصر، نظر النزاع القضائي بين الفنان بيومي فؤاد وطليقته، بعدما قررت المحكمة تأجيل 4 دعاوى مقامة ضده تحمل أرقام 179 و180 و181 و 182 لسنة 2026 أسرة، والخاصة بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل، إلى جلسة 19 مايو الجاري.

 وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان – بحسب قولها – أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

وفي السياق ذاته، تنتظر طليقة الفنان نظر قضايا أخرى متداولة أمام محكمة الأسرة، والمقرر نظرها خلال أول يونيو المقبل، وسط استمرار الخلافات القانونية بين الطرفين بشأن النفقات والرعاية الخاصة بالطفل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

محترف ترندات وصاحب أزمة سما المصري.. من هو صاحب الجلابية الممنوع من فيلم أسد؟
محترف ترندات وصاحب أزمة سما المصري.. من هو صاحب الجلابية الممنوع من فيلم أسد؟
  • 2026-05-17 21:55
حطم رقم جيمس بوند.. فيلم (الكلاب السبعة) يدخل (غينيس)
حطم رقم جيمس بوند.. فيلم (الكلاب السبعة) يدخل (غينيس)
  • 2026-05-17 21:25
رسالة غاضبة من محمد رمضان بعد منع شباب بالجلابيب من دخول فيلمه
رسالة غاضبة من محمد رمضان بعد منع شباب بالجلابيب من دخول فيلمه
  • 2026-05-17 21:09
تفاصيل بيان نقابة الصحفيين بشأن عزاء والدة فرح يوسف
تفاصيل بيان نقابة الصحفيين بشأن عزاء والدة فرح يوسف
  • 2026-05-17 20:02
أزمة جديدة لحلمي عبد الباقي بعد نشر قرار شطبه من النقابة
أزمة جديدة لحلمي عبد الباقي بعد نشر قرار شطبه من النقابة
  • 2026-05-17 18:34
محمد رمضان يدعم (الصعايدة) ويطلب اعتذارا رسميا
محمد رمضان يدعم (الصعايدة) ويطلب اعتذارا رسميا
  • 2026-05-17 16:22