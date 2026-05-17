ماميلودي يهزم الجيش الملكي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

خبرني - تغلب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أوبري موديبا في الدقيقة 39، لتتجه الأنظار الآن نحو لقاء الإياب الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط يوم الأحد القادم.

ويتعين على الجيش الملكي الفوز بفارق هدفين من أجل تعويض خسارة اليوم، والتتويج بلقبه الثاني في المسابقة، التي حمل كأسها عام 1985، بينما يكفي صن داونز التعادل أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك ليرفع البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2016.