الاحد: 17 أيار 2026
المحامي حمزة الغليلات يكسب قضية تعويض مالي لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال

خبرني - حصل المحامي الاردني حمزة محمد نهار الغليلات على حكم قضائي يُلزم إحدى البلديات بدفع مبلغ 8000 دينار أردني، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على خلفية قضية تعرّض طفلة للعقر من قبل كلب ضال في العاصمة عمان.

وجاء القرار بعد أن أثبتت المحكمة مسؤولية البلدية القانونية نتيجة التقصير في القيام بواجباتها، حيث أصدرت قراراً بإدانة البلدية وتحميلها كامل المسؤولية التقصيرية عن الحادثة.

وبعد صدور الحكم، طعنت  البلدية بالقرار أمام  محكمة استئناف عمان عن طريق محاميها المختص، إلا أن المحكمة قررت المصادقة على قرار محكمة الصلح، وأيّدت الحكم القاضي بإلزام البلدية بدفع التعويض.

