محترف ترندات وصاحب أزمة سما المصري.. من هو صاحب الجلابية الممنوع من فيلم أسد؟

خبرني - أعاد مقطع فيديو متداول لشاب صعيدي مُنع من دخول إحدى دور السينما بالقاهرة في مصر بسبب الجلابية الصعيدي الحديث مجددًا حول التمييز المرتبط بالمظهر والزي الشعبي داخل بعض الأماكن العامة.

وتصدر اسم محمد المطعني المشهد خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر في فيديو يشكو فيه من تعرضه وأصدقائه للمنع من دخول سينما داخل أحد الفنادق الشهيرة بوسط القاهرة أثناء محاولتهم مشاهدة فيلم “أسد” للفنان محمد رمضان، بسبب ارتدائهم الجلابية الصعيدي.

تفاصيل منع الشاب الصعيدي من دخول السينما

وقال المطعني، وهو رجل أعمال وصاحب شركة تسويق عقاري بالقاهرة في مصر وينحدر من محافظة الأقصر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه اتفق مع مجموعة من أصدقائه على الذهاب لمشاهدة الفيلم، استجابة لرغبة أحد مرافقيه المعروف باسم “عم خريبش”، الذي أراد مشاهدة العمل السينمائي الجديد لمحمد رمضان.

وأوضح أن المجموعة بحثت عن أقرب دار عرض متاحة، وبعد اكتشاف إغلاق إحدى السينمات القريبة، توجهوا إلى سينما داخل فندق “هيلتون جراند نايل”، إلا أنهم فوجئوا – بحسب روايته – بتعامل أثار استياءهم منذ اللحظة الأولى.

وأضاف المطعني أن أفراد الأمن طلبوا منهم التوجه إلى مدخل آخر، قبل إعادتهم مجددًا إلى البوابة الأولى، لافتًا إلى أنه سأل عن سبب هذا الارتباك، ليكتشف لاحقًا أن إدارة الفندق أُبلغت بوجود “3 أشخاص يرتدون جلابية صعيدي”.

وأكد أن وصفهم بهذه الطريقة أزعجهم بشدة، لأنهم يعتبرون الجلابية الصعيدي جزءًا من الهوية والتراث المصري، موضحًا أن إدارة المكان رفضت دخولهم إلى السينما بهذا الزي، رغم امتلاكهم ملابس أخرى.

وقال: “كنا نسمع عن منع الصعايدة من دخول بعض الأماكن العامة بسبب الجلابية، لكن عمري ما توقعت أتعرض للموقف ده بنفسي”.

وأشار إلى أن الزي الصعيدي ليس لباسًا بسيطًا كما يعتقد البعض، بل يحمل قيمة اجتماعية وتراثية كبيرة، موضحًا أن تكلفة الجلابية الواحدة قد تبدأ من 5 آلاف جنيه، بينما تتجاوز بعض الأنواع 15 ألف جنيه، إلى جانب الحاجة إلى حرفيين متخصصين في تفصيلها.

واختتم حديثه برسالة حملت نبرة استياء واضحة، قائلًا: “لو الجلابية الصعيدي عار، قولولنا ومش هنلبسها تاني”.

علاقة محمد المطعني بأزمة سما المصري

ولم يكن اسم محمد المطعني جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق أن تصدر المشهد في واقعة أخرى تتعلق بالفنانة سما المصري، بعدما نشر فيديو مطولًا كشف خلاله تفاصيل خلاف مالي بينهما.

وقال المطعني في الفيديو إن سما المصري حصلت منه على 50 ألف جنيه دون تنفيذ أي اتفاق أو التزام مهني، مضيفًا أنه كان يسعى – بحسب تعبيره – إلى مساعدتها على “تغيير مسارها”، والاستفادة من شهرتها في الترويج لمشروعاته العقارية.

وخلال حديثه، استخدم المطعني أوصافًا حادة بحق سما المصري، معتبرًا أنها كانت تطلب الأموال بشكل متكرر دون تقديم عمل حقيقي، كما نفى ما يتم تداوله بشأن “توبتها”، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا وقتها عبر المنصات الاجتماعية.

تعليق عادل حسان على الأزمة

من جانبه، علّق المخرج المسرحي عادل حسان على واقعة منع دخول السينما، معتبرًا أن صاحب القصة “محترف صناعة تريندات”، في إشارة إلى الجدل المتكرر المرتبط باسم محمد المطعني خلال الفترات الماضية.

وأثارت الواقعة نقاشًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الجلابية الصعيدي جزءًا أصيلًا من الثقافة المصرية لا يجوز التمييز ضده، وبين من رأى أن بعض الأماكن تفرض قواعد خاصة بالملابس داخل منشآتها.