حطم رقم جيمس بوند.. فيلم (الكلاب السبعة) يدخل (غينيس)

خبرني - كشف صناع فيلم الإثارة والتشويق المرتقب "الكلاب السبعة"، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، عن كواليس تحقيق العمل إنجازًا عالميًّا بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيله رقمين قياسيين كـ "أكبر كمية متفجرات في مشهد واحد" و"أضخم انفجار في تاريخ السينما".

وأوضحوا أن تنفيذ المشهد جاء كتحد جديد من نوعه، حيث احتاج إلى تخطيط دقيق وإشراف هندسي وتقني متقدم لضمان تحقيق الإنجاز بشكل آمن، بدعم من وزارة الداخلية السعودية، بالإضافة إلى التعاون مع مصنع متفجرات محلي في العاصمة الرياض، وفق أعلى معايير السلامة والإتقان.

وفي تفاصيل الإعداد الهندسي والتقني لهذا الحدث الاستثنائي، أوضح الفريق الفني للعمل أن المشهد تطلَّب استخدام كميات ضخمة ومحددة بدقة من المواد والمعدات، حيث تم توظيف 32 خرطوشًا من "النيتروم شديد الانفجار"، إلى جانب 25 خزان وقود، و2 طن من "البنتونيت".

كما استعان الفريق بـ 159"كاب تفجير كهربائي فوري"، و4 كيلومترات من "فتيل المتفجرات"، بالإضافة إلى 21،200 لتر من البنزين، ولتكامل المشهد ميدانيًّا جرى استخدام 3 سيارات "تريلا" بطول 40 قدَمًا و4 شاحنات بوزن 5 أطنان.

ونتيجة لهذه التجهيزات غير المسبوقة، نجح الفيلم في تحطيم الأرقام القياسية العالمية السابقة بامتياز، إذ سجل الرقم القياسي الأول كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد بواقع 405.85 كيلوجرام، ليتجاوز بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 136.4 كيلوجرام.

وجاء الرقم القياسي الثاني ليمثل أضخم انفجار في تاريخ السينما بقوة عادلت 170.7 طن، متجاوزًا بذلك الرقم السابق الذي كان مسجلًا باسم سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة.

وسبق أن كشف مستشار هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن العديد من المفاجآت في فيلم "الكلاب السبعة" مشيرًا إلى أن الفيلم "سيغير المعادلة السينمائية إلى الأبد"، كما أنه سيصبح "علامة فارقة" في تاريخ السينما العربية.

وأوضح أن طاقم العمل يضم أكثر من 200 شخصية "عالمية" يقفون خلف الكاميرات من أصحاب الخبرات في هوليوود والذين حازت أعمالهم جوائز دولية.

وأشار آل الشيخ إلى مشاركة شركة 87Eleven في إنتاج الفيلم بتكلفة تزيد على 5 ملايين دولار، والتي قدمت أفلامًا شهيرة، مثل: "جون ويك" بطولة كيانو ريفز، و"ساكن الجبال" بطولة شون كونري.