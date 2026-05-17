برئاسة رياض ياسين.. رابطة الكتاب توزع المهام بين أعضائها - أسماء

خبرني - اجتمعت الهيئة الإدارية لرابطة الكتّاب الأردنيين بتاريخ 17/5/2026، وقررت توزيع الحقائب والمهام على النحو التالي:

الدكتور رياض ياسين/ رئيسًا

الدكتور مخلد بركات / نائبًا للرئيس

الأستاذ محمد المشايـخ/ أمينًا للسـر

الدكتور عمر الربيحات / أمينًا للعضوية

الأستاذة سامية العطعوط/ أمينًا للخارجية وأمينًا المالية

الأستاذ محمد العامري/ أمينًا للنشــر ومجلة أوراق

الأستاذ إسلام علقم / أمينًا للإعلام

الدكتور علي الشوابكة / أمينًا للجان والفروع

الأستاذ أكرم الزعبي/ عضواً

الدكتور حسن المجالي / عضواً

الدكتور عطاالله الحجايا/ عضواً