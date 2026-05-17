برئاسة رياض ياسين.. رابطة الكتاب توزع المهام بين أعضائها - أسماء

خبرني - اجتمعت الهيئة الإدارية لرابطة الكتّاب الأردنيين بتاريخ 17/5/2026، وقررت توزيع الحقائب والمهام على النحو التالي:
الدكتور رياض ياسين/ رئيسًا
الدكتور مخلد بركات / نائبًا للرئيس
الأستاذ محمد المشايـخ/ أمينًا للسـر
الدكتور عمر الربيحات / أمينًا للعضوية
الأستاذة سامية العطعوط/ أمينًا للخارجية وأمينًا المالية
الأستاذ محمد العامري/ أمينًا للنشــر ومجلة أوراق
الأستاذ إسلام علقم / أمينًا للإعلام
الدكتور علي الشوابكة / أمينًا للجان والفروع
الأستاذ أكرم الزعبي/ عضواً
الدكتور حسن المجالي / عضواً
الدكتور عطاالله الحجايا/ عضواً