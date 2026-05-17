مجلس النواب ينفي معلومات متداولة بشأن طلبات الحج

خبرني - أكد مجلس النواب، مساء الأحد، أن ما تم تداوله حول وجود دور لمجلس النواب في منح أو تسهيل تصاريح الحج هو خبر لا أساس له من الصحة.

وأوضح المجلس أن الجهة المخولة حصراً بإدارة شؤون الحج وتنظيم التصاريح والترتيبات المتعلقة بها هي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفق الأطر والتعليمات المعمول بها.

وتابع بالقول إن ربط مجلس النواب أو الأمانة العامة بأي إجراءات تتعلق بمنح فرص الحج أو المفاضلة بين الطلبات لا يستند إلى معلومات صحيحة مطلقاً.

وأهاب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بضرورة تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومراجعة الجهات المعنية في المجلس، مؤكدا أن أبواب الأمانة العامة مفتوحة وترحب بأي استفسارات وتساؤلات.

 

