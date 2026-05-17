تعطل VAR وعودته.. مهزلة جديدة تضرب نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

خبرني - شهدت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 حالة من الجدل الكبير بعد تعطل تقنية الفيديو VAR خلال اللقاء.

وجمع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 بين ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، الأحد.

وحسم صنداونز مواجهة الذهاب على ملعبه أمام الجيش الملكي بنتيجة 1-0، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة العودة في المغرب يوم الأحد المقبل.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة، بعدما أعلن الحكم جان جاك ندالا تعطل تقنية الفيديو "VAR"، وسط حالة من الارتباك داخل الملعب.

ورفض لاعبو الجيش الملكي استكمال المواجهة من دون تقنية الفيديو، قبل أن يضطروا للموافقة وإكمال المواجهة بعد عدة نقاشات على أرض الملعب.

وبعد ذلك عادت تقنية الفيديو للعمل من جديد في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

واشتعلت مواقع التواصل بتعليقات ساخرة وغاضبة، ووصفت ما حدث بأنه "مهزلة" لا تليق بحجم نهائي أكبر بطولة على مستوى الأندية في القارة السمراء.