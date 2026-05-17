برعاية الأميرة ريم علي.. انطلاق فعاليات “بازار البلد” في عمّان الأسبوع المقبل

خبرني - تنطلق تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي فعاليات “بازار البلد” في Crowne Plaza Amman، وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أيار الجاري، بمشاركة واسعة من أصحاب المشاريع والأعمال الأردنية المحلية.

ويضم البازار تشكيلة متنوعة من الألبسة، والأغذية، والحرف اليدوية، إلى جانب منتجات مصنوعة بأيدٍ أردنية، في إطار دعم الصناعات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع الريادية والأعمال الصغيرة.

ويستقبل البازار زواره يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، فيما أكدت الجهات المنظمة أن الدعوة عامة والدخول مجاني أمام جميع الزوار.