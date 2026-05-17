*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

افتتاح عيادة أعصاب ثانية بمستشفى المفرق الحكومي

  • 17 أيار 2026
  • 20:14
افتتاح عيادة أعصاب ثانية بمستشفى المفرق الحكومي

خبرني - أعلنت إدارة مستشفى المفرق الحكومي عن افتتاح عيادة باطني أعصاب ثانية، لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بسهولة ويُسر، ضمن نقلة نوعية يشهدها المستشفى.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان اليوم الاثنين، إن مواعيد مراجعة عيادات الباطني والأعصاب في المستشفى ستكون كل يومي الاثنين والأربعاء.

وأضافت أنه جرى سابقا افتتاح عيادات لجراحة الأعصاب، والسكري، والصدرية والأمراض التنفسية، إضافة إلى استحداث عيادة للغدد الصماء، وأخرى لهشاشة العظام.

وأشارت إلى تحديث صالة طوارئ الجراحة الجديدة، لتبلغ طاقتها الاستيعابية 7 أسرّة مجهزة بالكامل، بهدف تسريع الاستجابة للحالات الحرجة، وتقليص فترات الانتظار، والتخفيف من الاكتظاظ داخل قسم الطوارئ، إضافة إلى إدخال خدمة حجز المواعيد للعيادات الخارجية عبر تطبيق واتساب.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خبراء ومحللون: التهريب الرسمي للمخدرات بين سورية والأردن قد انتهى
خبراء ومحللون: التهريب الرسمي للمخدرات بين سورية والأردن قد انتهى
  • 2026-05-17 21:34
الحكومة تقر أنظمة للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ووزارتي التنمية الاجتماعية والثقافة
الحكومة تقر أنظمة للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ووزارتي التنمية الاجتماعية وا...
  • 2026-05-17 21:08
مياه المفرق توقف الضح من محطة حوشا مؤقتا
مياه المفرق توقف الضح من محطة حوشا مؤقتا
  • 2026-05-17 21:06
برئاسة رياض ياسين.. رابطة الكتاب توزع المهام بين أعضائها - أسماء
برئاسة رياض ياسين.. رابطة الكتاب توزع المهام بين أعضائها - أسماء
  • 2026-05-17 21:03
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية
  • 2026-05-17 20:57
الحكومة تقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026
الحكومة تقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026
  • 2026-05-17 20:56