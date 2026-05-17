افتتاح عيادة أعصاب ثانية بمستشفى المفرق الحكومي

خبرني - أعلنت إدارة مستشفى المفرق الحكومي عن افتتاح عيادة باطني أعصاب ثانية، لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بسهولة ويُسر، ضمن نقلة نوعية يشهدها المستشفى.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان اليوم الاثنين، إن مواعيد مراجعة عيادات الباطني والأعصاب في المستشفى ستكون كل يومي الاثنين والأربعاء.

وأضافت أنه جرى سابقا افتتاح عيادات لجراحة الأعصاب، والسكري، والصدرية والأمراض التنفسية، إضافة إلى استحداث عيادة للغدد الصماء، وأخرى لهشاشة العظام.

وأشارت إلى تحديث صالة طوارئ الجراحة الجديدة، لتبلغ طاقتها الاستيعابية 7 أسرّة مجهزة بالكامل، بهدف تسريع الاستجابة للحالات الحرجة، وتقليص فترات الانتظار، والتخفيف من الاكتظاظ داخل قسم الطوارئ، إضافة إلى إدخال خدمة حجز المواعيد للعيادات الخارجية عبر تطبيق واتساب.