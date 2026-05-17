تفاصيل بيان نقابة الصحفيين بشأن عزاء والدة فرح يوسف

خبرني - أعلنت نقابة الصحفيين تلقيها طلبًا من الفنانة فرح يوسف بعدم تصوير عزاء والدتها، مع مطالبة المصورين باحترام رغبة الأسرة.

كشفت شعبة المصورين الصحفيين بـ نقابة الصحفيين في مصر عن تقدم الفنانة فرح يوسف بطلب رسمي يقضي بعدم تغطية عزاء والدتها إعلاميًا أو تصوير مراسم العزاء، احترامًا لرغبة الأسرة في إقامة المناسبة بعيدًا عن التغطيات الصحفية.

وجاء في البيان: "تقدمت الفنانة فرح يوسف بطلب رسمي لنقابة الصحفيين يفيد بعدم رغبة الأسرة في التغطية الصحفية أو التصوير خلال عزاء والدتها، خاصة أن الراحلة ليست شخصية عامة".

وأضاف البيان: "وعليه، تؤكد شعبة المصورين الصحفيين أنها غير مسؤولة عن أي زميل يتوجه لتغطية العزاء، كما يمنع نهائيًا ارتداء الفيست الخاص بالشعبة أو الدخول به إلى مكان العزاء تحت أي ظرف".

واختتمت الشعبة بيانها بمطالبة الجميع باحترام رغبة الأسرة والالتزام الكامل بما ورد في البيان، حفاظًا على الشكل المهني والإنساني اللائق.

تستقبل الفنانة فرح يوسف عزاء والدتها، التي تعد أيضًا شقيقة الفنانة حنان يوسف، يوم الثلاثاء المقبل داخل مسجد مسجد عمر مكرم بميدان التحرير في القاهرة بمصر.

وكانت والدة الفنانة قد توفيت يوم الجمعة الماضي، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين.

شاركت الفنانة فرح يوسف في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل هي كيميا، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وضم العمل مجموعة من الفنانين، بينهم دياب، مصطفى غريب، مريم الجندي، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، بينما تولى الإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

كما شاركت الفنانة حنان يوسف في عدد من الأعمال خلال موسم رمضان 2026، إلى جانب ظهورها في فيلم إيجي بست المعروض حاليًا في دور السينما.