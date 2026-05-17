*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أمانة عمّان: اشتراط ترخيص الشركات والأرض لتقديم خدمة "الفاليه"

  • 17 أيار 2026
  • 19:59
أمانة عمّان اشتراط ترخيص الشركات والأرض لتقديم خدمة الفاليه

خبرني - قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى، محمد الفاعوري، الأحد، إنه تم البدء باستقبال طلبات تقديم اصطفاف المركبات إلكترونيا عبر موقع الأمانة ضمن الخدمات الإلكترونية.

وأوضح الفاعوري خلال حديثه لـ "المملكة" أن من بيّن أن الشروط الأساسية لتقديم الطلب تتمثل في أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وحاصلة على ترخيص مهني، إضافة إلى أن تكون قطعة الأرض المخصصة لركن المركبات مرخصة إنشائيا ومهنيا.

وأشار إلى أن العاملين في هذه الشركات يجب أن يكونوا أردنيين وحاصلين على رخص قيادة، لافتًا إلى وجود ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة السير للتأكد من صحة وسريان التراخيص.

وأضاف أن مقدم الخدمة يجب أن يرتدي بطاقة تعريفية تحمل اسمه واسم الشركة، مع زي موحد، وأن تكون الشركات مؤمّنة ضد الحوادث لحماية مركبات المواطنين.

وأكد أن فرق تفتيش تابعة للأمانة تعمل يوميا وعلى مدار الساعة لضبط وتنظيم الخدمة والحد من العشوائيات والمخالفات.

وقال الفاعوري إن الشركات المخالفة ستُمنح مهلة 24 إلى 48 ساعة لتصويب أوضاعها، وإلا ستُفرض عليها عقوبات قد تشمل مصادرة الكفالة المالية التي تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دينار وسحب الترخيص.

وكان رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة أطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي، بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجهات الأمانة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خبراء ومحللون: التهريب الرسمي للمخدرات بين سورية والأردن قد انتهى
خبراء ومحللون: التهريب الرسمي للمخدرات بين سورية والأردن قد انتهى
  • 2026-05-17 21:34
الحكومة تقر أنظمة للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ووزارتي التنمية الاجتماعية والثقافة
الحكومة تقر أنظمة للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ووزارتي التنمية الاجتماعية وا...
  • 2026-05-17 21:08
مياه المفرق توقف الضح من محطة حوشا مؤقتا
مياه المفرق توقف الضح من محطة حوشا مؤقتا
  • 2026-05-17 21:06
برئاسة رياض ياسين.. رابطة الكتاب توزع المهام بين أعضائها - أسماء
برئاسة رياض ياسين.. رابطة الكتاب توزع المهام بين أعضائها - أسماء
  • 2026-05-17 21:03
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية
  • 2026-05-17 20:57
الحكومة تقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026
الحكومة تقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026
  • 2026-05-17 20:56