خبرني - قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى، محمد الفاعوري، الأحد، إنه تم البدء باستقبال طلبات تقديم اصطفاف المركبات إلكترونيا عبر موقع الأمانة ضمن الخدمات الإلكترونية.

وأوضح الفاعوري خلال حديثه لـ "المملكة" أن من بيّن أن الشروط الأساسية لتقديم الطلب تتمثل في أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وحاصلة على ترخيص مهني، إضافة إلى أن تكون قطعة الأرض المخصصة لركن المركبات مرخصة إنشائيا ومهنيا.

وأشار إلى أن العاملين في هذه الشركات يجب أن يكونوا أردنيين وحاصلين على رخص قيادة، لافتًا إلى وجود ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة السير للتأكد من صحة وسريان التراخيص.

وأضاف أن مقدم الخدمة يجب أن يرتدي بطاقة تعريفية تحمل اسمه واسم الشركة، مع زي موحد، وأن تكون الشركات مؤمّنة ضد الحوادث لحماية مركبات المواطنين.

وأكد أن فرق تفتيش تابعة للأمانة تعمل يوميا وعلى مدار الساعة لضبط وتنظيم الخدمة والحد من العشوائيات والمخالفات.

وقال الفاعوري إن الشركات المخالفة ستُمنح مهلة 24 إلى 48 ساعة لتصويب أوضاعها، وإلا ستُفرض عليها عقوبات قد تشمل مصادرة الكفالة المالية التي تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دينار وسحب الترخيص.

وكان رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة أطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي، بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجهات الأمانة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة.