الأردن… العرسان وصيصا خارج تشكيلة السلامي

خبرني - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني جمال سلامي، القائمة الأولية لـ”النشامى” استعداداً لمواجهتي سويسرا وكولومبيا الوديتين، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026، وسط غياب لافت لعدد من الأسماء التي طالبت الجماهير بضمها، وفي مقدمتها هداف نادي الفيصلي أحمد العرسان، ونجم بطل الدوري الاردني نادي الحسين اربد (يوسف أبو جلبوش “صيصا”).

وشهدت القائمة التي ضمت 30 لاعباً، استبعاد الثنائي رغم الأرقام المميزة التي قدماها خلال الموسم المحلي، حيث يعد العرسان هداف الفيصلي، فيما برز “صيصا” كأحد أبرز نجوم الحسين إربد بطل الدوري الأردني، إلى جانب تصدره قائمة الأعلى مساهمة في صناعة الأهداف.

وأثار غياب اللاعبين تفاعلاً واسعاً بين الجماهير الأردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الأداء الذي قدماه هذا الموسم كان يستحق منحهما فرصة ضمن قائمة “النشامى”، خاصة في ظل الاستحقاق التاريخي المتمثل بالمشاركة الأولى للأردن في كأس العالم.

وضمت قائمة المنتخب: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

ويبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في مركز إعداد النشامى بالعاصمة عمان يوم 21 أيار، قبل التوجه إلى سويسرا لخوض مواجهة ودية أمام المنتخب السويسري يوم 31 من الشهر ذاته، ثم السفر إلى الولايات المتحدة لملاقاة كولومبيا يوم 7 حزيران، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.