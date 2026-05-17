المدن الصناعية تتجه لإطلاق مجلس للشراكة مع المستثمرين الصناعيين

خبرني - اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية عن نيتها اطلاق مجلس الشراكة الذي يجمع بين إدارة المدن الصناعية مع المستثمرين الصناعيين العاملين في مختلف مواقع المدن الصناعية التي تتبع للشركة بهدف ايصال رسالة المستثمر الصناعي والتعرف على احتياجاته والتسهيل عليه ضمن بيئة استثمارية متكاملة.

وقالت الشركة في بيان إن إطلاق المجلس جاء خلال زيارة مشتركة قام بها سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عبيد ياسين ومدير عام الشركة عطوفة السيد عدي عبيدات يرافقهم عدد من اعضاء مجلس الادارة  لمدينة السلط الصناعية ولقاءهم مستثمري المدينة التي بدات تشكل اليوم صرحا اقتصاديا متميزا في محافظة البلقاء بحضور مساعدي مدير عام شركة المدن الصناعية ومدير مدينة السلط الصناعية السيد محمد الدويري.

وقال السيد عبيد ياسين ان مجلس الشراكة يهدف إلى تقريب وجهات النظر والاستماع ملاحظات المستثمرين الصناعيين من خلال لقاءات مباشرة مع إدارة المدن الصناعية
مما يسهل تبادل المعلومات وتسهيل الخدمات المقدمة، مجددا حرص الشركة على مواصلة تقديم الدعم للمستثمرين الصناعيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

الى ذلك قال عطوفة السيد عدي عبيدات مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن المجلس سيضم في عضويته ممثلين عن كل مدينة صناعية فيما سيعرض على جدول اجتماعاته الدورية اهم القضايا والملاحظات الواردة من الميدان ليصار إلى متابعتها من خلال الدوائر المعنية في الشركة، مؤكدا ان المدن الصناعية الاردنية ستشهد خلال الفترة المقبلة  نقلة نوعية في تقديم الخدمات ومتابعة طلبات المستثمرين بالتوازي مع تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية العاملة.

من جانبهم رحب مستثمرو مدينة السلط الصناعية بإنشاء المجلس ودوره في متابعة قضاياهم، فيما عرضوا خلال اللقاء اهم القضايا في المدينة  والتي يجري متابعتها مع إدارة الشركة.

يذكر ان اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها شركة المدن الصناعية الاردنية مع مستثمري المدن الصناعية للاطلاع على واقع الخدمات والبنى التحتية اضافة الى الاستماع الى ابرز قضايا المستثمرين الصناعيين فيها.
يشار الى ان مدينة السلط الصناعية تضم لغاية اليوم 36 شركة صناعية بحجم استثمار وصل إلى 48 مليون دينار اردني وفرت 300 فرصة عمل يتوقع ان اتصل الى 1300 فرصة عمل عن تشغيل كافة مراحل الاستثمارات المستقطبة للمدينة.

