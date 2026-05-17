*
الاحد: 17 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاردن .. شاب يقتل صديقه بسبب التهكم

  • 17 أيار 2026
  • 19:12
الاردن شاب يقتل صديقه بسبب التهكم

خبرني - وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمان، تهمة "القتل القصد" لشاب أقدم على قتل آخر بواسطة أداة حادة ("موس")، في جريمة هزت محافظة الكرك، وأودت بحياة المغدور إثر تلقيه 7 طعنات قاتلة.

وكشف مصدر مقرب، عن تفاصيل مؤلمة للحادثة، مشيرا إلى أن الجريمة التي ارتكبت في محافظة الكرك كان وراءها مشادة كلامية آنية بين الجاني والمغدور، وفقا لفضائية رؤيا. 

وأوضح المصدر أن الخلاف نشب بعد أن تناهى إلى مسامع القاتل كلام ادعى أن المغدور قد تحدث به عنه، ليتطور الأمر بسرعة إلى عراك دموي انتهى بفاجعة.

وأضاف المصدر أن مدعي عام الكرك قرر إحالة ملف القضية فورا إلى مدعي عام الجنايات الكبرى في عمان؛ نظرا لكونه صاحب الاختصاص القانوني في التحقيق بقضايا القتل.

وعلى إثر ذلك، قرر المدعي العام توقيف القاتل لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.

وفي التفاصيل الطبية، بين المصدر أن المغدور نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث خضع لمحاولات إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة.

وأكد أن جثة المغدور خضعت للتشريح في مركز طب شرعي الكرك (مستشفى الكرك الحكومي)، من قبل لجنة طبية شرعية متخصصة مؤلفة من:

الدكتور إبراهيم الرواشدة، الدكتور خالد الحوامدة.

وأظهر التقرير الطبي أن الجثة كانت مصابة بـ 7 جروح طعنية نافذة توزعت على مناطق الأطراف، الصدر، والظهر، مما أدى إلى حدوث نزيف حاد والوفاة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات
الأردن .. الجرائم الإلكترونية تحذر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات
  • 2026-05-17 17:14
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة
  • 2026-05-17 15:18
وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة
وفاة شخص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة
  • 2026-05-17 10:34
الأردن.. ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة
الأردن.. ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة
  • 2026-05-17 10:28
10 إصابات اثر انقلاب (بك اب) في وادي رم
10 إصابات اثر انقلاب (بك اب) في وادي رم
  • 2026-05-16 16:47
جريمة جنوب عمّان.. ماذا قال الطب الشرعي وما الذي كشفته التحقيقات؟
جريمة جنوب عمّان.. ماذا قال الطب الشرعي وما الذي كشفته التحقيقات؟
  • 2026-05-16 14:26