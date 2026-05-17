الاردن .. 500 دينار رسوم ترخيص صانع المحتوى المحترف و100 للهواة

خبرني - كشف مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني، أن رسوم الترخيص لصانع المحتوى المحترف حُددت بـ500 دينار لأول مرة و100 دينار عند التجديد السنوي.

وقال المومني اليوم الأحد، إن رسوم ترخيص صانع المحتوى غير المحترف "الهاوي" بلغت 100 دينار لأول مرة و20 دينارًا عند التجديد، وذلك بعد مناقشتها مع صنّاع المحتوى.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به رسميًا الأسبوع المقبل، بعد مرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة تمتد لـ90 يومًا لتصويب الأوضاع القانونية وفق الأحكام الجديدة.

وأكد المومني إلزام صناع المحتوى بمدونة أخلاقية تتضمن الإفصاح العلني عن أي محتوى يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم انتهاك خصوصية الأفراد، إضافة إلى الالتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة من المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأضاف أن الهيئة، التي تعمل بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، أتاحت 19 نوعًا من الرخص المرتبطة بالإعلام الرقمي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، خصوصًا في المناطق النائية.

كما أشار إلى أن الهيئة عملت على ثلاثة مسارات رئيسية، أبرزها رقمنة الإجراءات واستحداث “مديرية الإعلام الرقمي” لتكون الذراع التنظيمية للقطاع.

ولفت المومني إلى أن البطاقة التعريفية للعاملين في القطاع ستصدر إلكترونيًا عبر تطبيق “سند” باسم الموظف، وفق شروط خاصة، مع العمل على إصدار تعليمات إضافية تسهم في تسهيل مهام حاملي هذه البطاقات في الميدان.