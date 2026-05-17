العراق.. انتحار قاصر داخل إصلاحية أحداث يفتح باب التساؤلات

خبرني - حادثة انتحار قاصر داخل إصلاحية للأحداث في السليمانية أثارت جدلًا واسعًا، وسط مطالب بالكشف عن ملابسات الواقعة وأسبابها.

أثارت واقعة انتحار فتى يبلغ من العمر 16 عامًا داخل إصلاحية للأحداث والنساء في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حالة من الجدل والتساؤلات حول ظروف الرعاية داخل المؤسسات التأهيلية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أقدم الفتى على إنهاء حياته شنقًا داخل حمام الإصلاحية في الساعات الأولى من صباح الأحد، قبل أن تعثر عليه الجهات المختصة متوفى في موقع الحادث.

وأكد مصدر أمني أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل بشأن سبب وجود الفتى داخل الإصلاحية، التي تُخصص لإيواء وتأهيل الأحداث والنساء بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

وتشهد العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الانتحار، وفق تقارير وإحصاءات رسمية، وسط تنوع الأسباب بين الضغوط النفسية والاجتماعية والأسرية، إضافة إلى مشكلات اقتصادية وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تشير تقارير محلية إلى أن بعض حالات الانتحار لا يتم الإعلان عنها بسبب الوصمة الاجتماعية والعوامل الثقافية والدينية المرتبطة بهذه الوقائع.