أزمة جديدة لحلمي عبد الباقي بعد نشر قرار شطبه من النقابة

خبرني - نشر المطرب حلمي عبد الباقي قرار إحالته إلى مجلس التأديب داخل نقابة المهن الموسيقية، كاشفًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار شطبه من النقابة، مؤكدًا أن ما حدث جاء بعد سنوات من فتح الملف مجددًا دون مبررات واضحة.

كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن تفاصيل قرار إحالته إلى مجلس التأديب داخل نقابة المهن الموسيقية، والذي انتهى إلى شطبه من جداولها، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: هذا هو قرار الاتهام الذي بموجبه تم شطبي، مع العلم أن الجميع يعرف تفاصيل الموضوع، وهناك 6 أعضاء وقعوا على المبلغ الخاص بناصر صقر.

وأضاف حلمي عبد الباقي: لكن كانت النية مبيّتة لشطبي والتخلص مني، ولكن ربنا قادر على كل شيء، وأنا أقولها بكل فخر، إذا كانت هذه تهمتي فأنا أتشرف بها، وأقولها بصوت عالٍ إنها تهمة مشرفة، وأثق أن الله يعلم نيتي، ومهما طال الوقت فأنا واثق أن الحق والعدل سيظهران، خاصة أنني كنت قد تقدمت بكل ما يثبت حسن نيتي ودفع ما عليّ، ولكن دون جدوى، لأن النية كانت مبيّتة، خصوصًا أن هذا الملف أُغلق منذ عامين، فكيف يُعاد فتحه الآن؟ من يجيب على هذا السؤال؟.

وتابع: وفي النهاية ألتمس العذر لأي شخص لن يعلّق على كلامي حتى لا يتعرض لأي إجراء، والله المستعان.

وكان حلمي عبد الباقي قد وجه رسالة إلى مصطفى كامل في أبريل الماضي عبر حسابه على "فيسبوك"، بسبب إيقافه عن ممارسة نشاطه النقابي منذ 3 أشهر.